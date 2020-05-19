Новым очагом распространения инфекции стала шахта Дарков

Новым очагом распространения инфекции на прошлой неделе стала шахта Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Карвине Моравско-Силезского края. На утро вторника здесь было в целом выявлено 53 ковид-позитивных работника. Об этом «Чешскому Радио» сообщила директор Kраевой санэпидемиологической службы (KHS) в Oстраве Павла Сврчинова.

Сотни анализов, сданных поздно вечером в понедельник, еще не были обработаны в лаборатории. В пятницу сообщалось, что свыше полусотни сотрудников OKD находится на карантине, 25 человек вернулись к работе после повторного отрицательного теста на наличие коронавируса.

Санэпидемилологическая служба приняла решение о тестировании почти 900 сотрудников шахты, в целом на производстве трудоустроено 1800 человек. Исполнительный директор OKD Радим Taбашек 18 мая информировал, что протекание болезни ни у одного из работников шахты Дарков не вызвало серьезных осложнений и предприятие пока функционирует без изменений.