Архив передач

Новым главой христианских демократов избран Мариан Юречка

Эва Туречкова
25-01-2020 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Новым главой христианских демократов был в субботу в Праге на внеочередном съезде партии избран бывший министр сельского хозяйства Мариан Юречка. На пост главы партии были изначально номинированы три кандидата, кроме Юречки также евродепутат Томаш Здеховски и Ян Горничек из отделения партии в Градце-Кралове. Здеховски, однако, от кандидатуры отказался.

Напомним, что Марек Выборны покидает пост по семейным причинам, в связи со скоропостижной кончиной его супруги Маркеты. Во время съезда делегаты почтили ее память минутой молчания, вспомнили также о скончавшемся на этой неделе главе Сената Ярославе Кубере.

Выборны во время своего выступления выразил уверенность, что граждане Чехии не довольны настоящей политической обстановкой в стране и «хотят увидеть луч света в конце тоннеля». По мнению уходящего председателя, христианским демократам следует сосредоточить свои силы на поддержку чешских семей.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 