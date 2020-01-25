Новым главой христианских демократов избран Мариан Юречка

Новым главой христианских демократов был в субботу в Праге на внеочередном съезде партии избран бывший министр сельского хозяйства Мариан Юречка. На пост главы партии были изначально номинированы три кандидата, кроме Юречки также евродепутат Томаш Здеховски и Ян Горничек из отделения партии в Градце-Кралове. Здеховски, однако, от кандидатуры отказался.
Напомним, что Марек Выборны покидает пост по семейным причинам, в связи со скоропостижной кончиной его супруги Маркеты. Во время съезда делегаты почтили ее память минутой молчания, вспомнили также о скончавшемся на этой неделе главе Сената Ярославе Кубере.
Выборны во время своего выступления выразил уверенность, что граждане Чехии не довольны настоящей политической обстановкой в стране и «хотят увидеть луч света в конце тоннеля». По мнению уходящего председателя, христианским демократам следует сосредоточить свои силы на поддержку чешских семей.
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