Новым главой разведки назначен Марек Шимандл

Эва Туречкова
12-09-2018
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Новым главой Управления по внешним связям и информации (ÚZSI) назначен Марек Шимандл. Предложение, выдвинутое министром внутренних дел Яном Гамачеком, одобрило на своем заседании правительство. Директор разведки вступит в должность официально в пятницу, сообщил Гамачек.

Марек Шимандл – специалист в области кибернетики, до настоящего времени занимал должность заместителя директора Национального управления кибернетической и информационной безопасности. Шимандл заменит на посту Иржи Шашека, освобожденного от должности бывшим главой МВД Любомиром Метнаром. Причиной такого шага назывались возможные расхождения в финансовых показателях разведуправления.

 
 
 
 
 
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