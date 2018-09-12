Новым главой разведки назначен Марек Шимандл

Новым главой Управления по внешним связям и информации (ÚZSI) назначен Марек Шимандл. Предложение, выдвинутое министром внутренних дел Яном Гамачеком, одобрило на своем заседании правительство. Директор разведки вступит в должность официально в пятницу, сообщил Гамачек.

Марек Шимандл – специалист в области кибернетики, до настоящего времени занимал должность заместителя директора Национального управления кибернетической и информационной безопасности. Шимандл заменит на посту Иржи Шашека, освобожденного от должности бывшим главой МВД Любомиром Метнаром. Причиной такого шага назывались возможные расхождения в финансовых показателях разведуправления.