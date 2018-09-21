Новым апостольским нунцием в Чехии станет американец Чарльз Дэниэл Бэлво

Согласно сообщению Ватикана, новым представителем Святого Престола в Чехии станет 67-летний уроженец Бруклина, архиепископ Чарльз Дэниэл Бэлво, ранее уже работавший в ЧР. Начиная с 1987 г. Бэлво занимал дипломатические должности в Ватикане, служил в Гане, Эквадоре, Чили, Чехии, Иордании и Литве.

В 2005 г. Бэлво был назначен апостольским нунцием в Новой Зеландии, островах Кука и др. Являлся апостольским делегатом в Океании. Бэлво возглавлял нунциатуру в Кении и выступал постоянным наблюдателем в программах ООН. В конце 2013 г. был назначен нунцием в Судане. Чарльз Дэниэл Бэлво владеет английским, итальянским и испанским языками, а также базовыми знаниями чешского.

Предыдущий апостольский нунций в Чехии Джузеппе Леанца завершил свою деятельность на посту в связи с достижением 75-летнего возраста.