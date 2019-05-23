Новый завод Škoda Auto будет построен в Турции или Болгарии

Новый мультибрендовый завод Škoda Auto будет построен в Турции или Болгарии. Помимо автомобилей Škoda, там будут производиться и другие автомобили Volkswagen Group, сообщило издание Škodovácký odborář. «Турция была выбрана, так как там есть достойная инфраструктура, но неопределенная политическая обстановка, еще одним серьезным претендентом является более стабильная Болгария, которая входит в ЕС», - сказал Ярослав Повшик, лидер профсоюза.

Профсоюзы обратятся к руководству компании в связи со строительством нового завода, и потребуют ответа, не скажется ли данный проект на занятости в Чешской Республике и как он поспособствует увеличению прибыли компании. Благодаря новому заводу, компания намерена расширить свои производственные мощности, потому что отечественные заводы в настоящее время загружены по максимуму.