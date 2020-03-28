Новый скачек числа зараженных коронавирусом

В субботу, 28 марта, Минздрав актуализировал официальную статистику заражений новым коронавирусом в Чехии. Всего было выявлено 2541 инфицированный. Только в течение минувшей пятницы число зараженных увеличилось на 373 человека. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. Всего на COVID 19 было проверено 36 374 человека. Выздоровели 11 человек. Скончались 9 зараженных граждан