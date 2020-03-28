Архив передач

Новый скачек числа зараженных коронавирусом

Антон Каймаков
28-03-2020 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 28 марта, Минздрав актуализировал официальную статистику заражений новым коронавирусом в Чехии. Всего было выявлено 2541 инфицированный. Только в течение минувшей пятницы число зараженных увеличилось на 373 человека. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. Всего на COVID 19 было проверено 36 374 человека. Выздоровели 11 человек. Скончались 9 зараженных граждан

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 