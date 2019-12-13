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Новый рекорд пражского аэропорта – 17 миллионов обслуженных пассажиров

Антон Каймаков
13-12-2019
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В пятницу 13 декабря 2019 года пражский Аэропорт имени Вацлава Гавела установил свой новый годовой рекорд по количеству обслуженных в главной чешской воздушной гавани пассажиров. Новый показатель – свыше 17 миллионов пассажиров (в 2018 году – 16,8 миллиона пассажиров). Это почти предел возможностей самого крупного аэропорта страны. Дальнейшее увеличение пассажира потока, который ныне составляет около 49 тысяч человек в день, возможно только за счет снижения комфорта пассажиров.

Самыми популярными направлениям, куда пассажиры отправляются из Праги чаще всего, являются – Лондон, Амстердам, Москва, Париж.

 
 
 
 
 
 
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