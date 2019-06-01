Новый реестр доноров поможет собакам

Ирина Ручкина
01-06-2019
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Новый реестр добровольных доноров для собак «Красная лапка» (Červеná tlapka) призван помочь животным, нуждающимся в переливании крови. Основателем фонда стала Алице Била, которая столкнулась с этой проблемой, когда у нее заболела собака. После сложной операции животному нужно было срочное переливание, однако ни в одном ветеринарном центре, куда обращалась Алице Била и ее семья, не было нужного типа крови. Чтобы помочь другим собачникам, попавшим в это положение, Алице решила создать реестр доноров.

В реестре владельцы могут зарегистрировать собак в возрасте от двух до восьми лет и весом не менее 20 кг. Обязательное условие — животное не должно страдать какими-либо хроническими заболеваниями или принимать лекарства в период сдачи крови.

 
 
 
 
 
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