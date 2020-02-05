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Новый председатель чешского Сената будет избран 19 февраля

Катерина Айзпурвит
05-02-2020
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Решение о том, кто возглавит Верхнюю палату парламента, сенаторы примут 19 февраля. Кандидатами на пост являются первый зампредседателя Сената Иржи Ружичка от партии «Старосты и независимые» (STAN) и Милош Выстрчил от гражданских демократов, которого, помимо его партии, поддерживают ANO и христианские демократы, располагающие половиной голосов.

Пост председателя Сената оказался вакантным после смерти Ярослава Куберы от партии гражданских демократов, скоропостижно скончавшегося 20 января 2020 г. на 73-м году жизни.

 
 
 
 
 
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