Новый председатель чешского Сената будет избран 19 февраля

Решение о том, кто возглавит Верхнюю палату парламента, сенаторы примут 19 февраля. Кандидатами на пост являются первый зампредседателя Сената Иржи Ружичка от партии «Старосты и независимые» (STAN) и Милош Выстрчил от гражданских демократов, которого, помимо его партии, поддерживают ANO и христианские демократы, располагающие половиной голосов.

Пост председателя Сената оказался вакантным после смерти Ярослава Куберы от партии гражданских демократов, скоропостижно скончавшегося 20 января 2020 г. на 73-м году жизни.