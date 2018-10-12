Новый поисковик поможет узнать о судьбах сотен чехословаков, ставших жертвами советского ГУЛАГа

Запущен совместный проект чешской организацией Gulag.cz, Международного Мемориала в Москве и Мемориала Санкт-Петербурга, позволяющий разыскивать информацию в базах данных и других интернет-источниках, касающихся советских репрессий. Новая поисковая программа, доступная на http://www.memsearch.org/cs/, в настоящее время уже охватывает семь ресурсов, и будет далее расширяться. Информацию чешским СМИ предоставил Штепан Черноушек, возглавляющий организацию Gulag.cz (http://gulag.cz/ru), реализующую целый ряд проектов, в том числе «Интернет-музей ГУЛАГ Онлайн» и «Среднеевропейская карта ГУЛАГа». Цель проекта — облегчение поиска сведений о людях или местах, связанных с советскими репрессиями, и предоставление заинтересованным лицам возможности оперативно получить доступ к источникам информации, размещенным в разных местах.

В настоящее время являются доступными обширные базы данных о жертвах политических репрессий в СССР и о местах, связанных с этими репрессиями. Упомянутые базы данных постепенно публикуются и дополняются в рамках различных проектов, которые, как правило, не связаны между собой. Цель настоящей поисковой системы — избавить от необходимости посещать каждый из этих ресурсов отдельно. Теперь поиск по имени, месту, дате или полному тексту (fulltext) можно проводить одновременно по всем базам данных и ресурсам, включенных в поисковую систему. Полученные результаты ссылаются на оригинальные базы данных, в которых содержится запрашиваемая информация.

Поисковая система предназначена для историков, исследователей и широкой общественности не только из бывшего СССР, но и из других стран. Поэтому поисковая система предоставляет возможность транслитерации при запросе — т.е. запрос можно писать и латинскими буквами.