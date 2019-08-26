Новый мост через Влтаву возведут в Трое в будущем году

Новый пешеходный мост через Влтаву в столичном районе Троя возведут в будущем году, сообщила пражская мэрия. Предполагаемая стоимость сооружения, эксплуатация которого рассчитана на 100 лет, составит 130 миллионов крон. Строительством займется фирма Stavby mostů Praha (SMP CZ).

Конструкция шириной в 4 м, по которой будет проходить также велосипедная дорожка, соединит оба берега Влтавы в местах, где в декабре 2017 года обрушился прежний мост. В результате падения пострадало четверо прохожих, двое получили тяжелые травмы.