Новый грузовой рейс свяжет Остраву с Центральной Азией

Международный аэропорт им. Леоша Яначека в Остраве свяжет с центрально-азиатским регионом новый грузовой рейс. Самолеты будут регулярно отправляться по маршруту Урумчи (Китай) -Ташкент (Узбекистан) - Острава.

Первый груз из Китая прибыл в Чехию в среду днем, в четверг самолет направится в Ташкент, сообщила пресс-секретарь аэропорта Катержина Пустеевска. Перевозки осуществляются в сотрудничестве с Узбецкими авиалициями и компанией EGT Express.

Самолеты Boeing 767 будут летать по указанному маршруту два раза в неделю.