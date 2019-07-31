Новый грузовой рейс свяжет Остраву с Центральной Азией

Международный аэропорт им. Леоша Яначека в Остраве свяжет с центрально-азиатским регионом новый грузовой рейс. Самолеты будут регулярно отправляться по маршруту Урумчи (Китай) -Ташкент (Узбекистан) - Острава.
Первый груз из Китая прибыл в Чехию в среду днем, в четверг самолет направится в Ташкент, сообщила пресс-секретарь аэропорта Катержина Пустеевска. Перевозки осуществляются в сотрудничестве с Узбецкими авиалициями и компанией EGT Express.
Самолеты Boeing 767 будут летать по указанному маршруту два раза в неделю.
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