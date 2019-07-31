Новый грузовой рейс свяжет Остраву с Центральной Азией

Эва Туречкова
31-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Международный аэропорт им. Леоша Яначека в Остраве свяжет с центрально-азиатским регионом новый грузовой рейс. Самолеты будут регулярно отправляться по маршруту Урумчи (Китай) -Ташкент (Узбекистан) - Острава.

Первый груз из Китая прибыл в Чехию в среду днем, в четверг самолет направится в Ташкент, сообщила пресс-секретарь аэропорта Катержина Пустеевска. Перевозки осуществляются в сотрудничестве с Узбецкими авиалициями и компанией EGT Express.

Самолеты Boeing 767 будут летать по указанному маршруту два раза в неделю.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30