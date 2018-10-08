Новый глава МИД Чехии будет назначен 16 октября

Антон Каймаков
08-10-2018
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Президент Милош Земан намерен назначить нового руководителя Министерства иностранных дел Чешской Республики 16 октября. Руководителем внешнеполитического ведомства станет Томаш Петршичек, занимавший пост первого заместителя главы ведомства.

В минувший четверг состоялась встреча президента и кандидата в министры. С главой государства Томаш Петршичек обсуждал вопросы внешней политики, включая положение Чехии в ЕС и НАТО, политику в отношении третьих стран, интересы ЧР в Африке и задачи экономической дипломатии. «Мы хотим вести диалог и консультироваться по вопросам внешней политики, чтобы максимально эффективно представлять в мире интересы наших граждан», – указал Петршичек, отметив, что по некоторым вопросам его взгляды с президентом расходятся.

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