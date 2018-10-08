Новый глава МИД Чехии будет назначен 16 октября

Президент Милош Земан намерен назначить нового руководителя Министерства иностранных дел Чешской Республики 16 октября. Руководителем внешнеполитического ведомства станет Томаш Петршичек, занимавший пост первого заместителя главы ведомства.

В минувший четверг состоялась встреча президента и кандидата в министры. С главой государства Томаш Петршичек обсуждал вопросы внешней политики, включая положение Чехии в ЕС и НАТО, политику в отношении третьих стран, интересы ЧР в Африке и задачи экономической дипломатии. «Мы хотим вести диалог и консультироваться по вопросам внешней политики, чтобы максимально эффективно представлять в мире интересы наших граждан», – указал Петршичек, отметив, что по некоторым вопросам его взгляды с президентом расходятся.