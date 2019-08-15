Новый энергоблок АЭС «Дукованы» может быть сдан в эксплуатацию в 2035-2040 гг.

Тимур Кашапов
15-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Строительство нового блока АЭС «Дукованы» может начаться ближе к 2030 году, если подготовка к реализации проекта пойдет по плану, при этом блок может быть сдан в эксплуатацию в 2035-2040 гг. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек после встречи с представителями региональных властей и бизнеса в Тршебиче.

По словам Карела Гавличека, правительство допускает возможность строительства двух новых атомных энергоблоков, но на данный момент работа ведется по возведению только одного из них. Министр также призвал начать переговоры с Европейской комиссией об условиях реализации проекта и повторил, что подготовка к тендеру по определению поставщика нового энергетического блока АЭС «Дукованы» должна начаться в следующем году.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30