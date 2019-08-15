Новый энергоблок АЭС «Дукованы» может быть сдан в эксплуатацию в 2035-2040 гг.

Строительство нового блока АЭС «Дукованы» может начаться ближе к 2030 году, если подготовка к реализации проекта пойдет по плану, при этом блок может быть сдан в эксплуатацию в 2035-2040 гг. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек после встречи с представителями региональных властей и бизнеса в Тршебиче.

По словам Карела Гавличека, правительство допускает возможность строительства двух новых атомных энергоблоков, но на данный момент работа ведется по возведению только одного из них. Министр также призвал начать переговоры с Европейской комиссией об условиях реализации проекта и повторил, что подготовка к тендеру по определению поставщика нового энергетического блока АЭС «Дукованы» должна начаться в следующем году.