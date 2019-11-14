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Новый энергоблок АЭС «Дукованы» будет построен в 2036 году, заявил премьер Чехии

Тимур Кашапов
14-11-2019
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Строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» начнется в 2029 году, а завершено в 2036-м. Об этом заявил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш по итогам заседания Комитета по вопросам развития атомной энергетики Правительства ЧР. По его словам, данный план предусматривает выдачу разрешения на предоставление земельного участка под строительство в 2021 году и выбор поставщика нового реактора до 2022 года.

Как отметил генеральный директор ČEZ Даниэл Бенеш, компания ожидает получение пяти заявок от поставщиков. Соответствующий тендер должен быть объявлен в следующем году, а победитель определен до конца 2022 года, пояснил Бенеш. Он также оценил стоимость строительства в 140-160 млрд крон (5,2-6 млрд евро).

 
 
 
 
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