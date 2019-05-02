Новый чешский министр юстиции предложила реформировать систему правосудия

Тимур Кашапов
02-05-2019
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Назначенная 1 мая министром юстиции Мария Бенешова в интервью Lidové Noviny заявила о возможности фундаментальной перестройки системы правосудия в Чешской Республике. Нынешнюю четырехуровневую систему судов и прокуратур может сменить трехуровневая, что подразумевает ликвидацию высших судов и Генеральных прокуратур в Праге и Оломоуце.

«Если бы мы решились на такой шаг, прокуратура бы была ликвидирована, как и высшие суды. Вы не можете иметь прокуратуру и не иметь судов. Впрочем, данное предложение носит предварительный характер. Нам нужно детально проанализировать работу обеих прокуратур, изучить мнения экспертов, причем я прислушаюсь к мнению большинства», - сообщила Бенешова.

 
 
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