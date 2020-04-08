Новые статистические данные по Covid-19

По данным на утро среды, в Чехии выявлено 5033 случая заболевания Covid-19, зафиксирована 91 смерть пациента, 181 больной вылечился, сообщает Министерство здравоохранения Чехии.

Согласно Институту информации и статистики в сфере здравоохранения, к середине апреля количество заболевших Covid-19 превысит 8000, а в конце месяца статистики ожидают 14 200 подтвержденных случаев инфекции.

Наибольшее количество заболевших – в Праге, на каждые сто тысяч населения приходится около чуть менее 100 больных Covid-19. Вторым по частотности заболевания регионом является Оломоуцкий край.

Первый случай нового коронавируса был в Чехии выявлен 1 марта текущего года.