Новые сенаторы сложили присягу верности

Лорета Вашкова
14-11-2018
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Представители частично переизбранного нынешней осенью состава действующего Сената Чешской Республики в среду сложили предписанную Конституцией страны присягу. В Верхей палате Парламента таким образом обновлен состав, и 81 сенатор наделен правом голосования.

Клятву на верность республике и служения интересам граждан принесли 26 сенаторов, избранных в очередных октябрьских выборах. Открытие первого заседания народных избранников обновленного состава Верхей палаты ознаменовалось исполнением государственного гимна Чешской Республики. В настоящее время в Сенате проходят выборы его председателя.

 
 
 
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