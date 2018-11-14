Новые сенаторы сложили присягу верности

Представители частично переизбранного нынешней осенью состава действующего Сената Чешской Республики в среду сложили предписанную Конституцией страны присягу. В Верхей палате Парламента таким образом обновлен состав, и 81 сенатор наделен правом голосования.

Клятву на верность республике и служения интересам граждан принесли 26 сенаторов, избранных в очередных октябрьских выборах. Открытие первого заседания народных избранников обновленного состава Верхей палаты ознаменовалось исполнением государственного гимна Чешской Республики. В настоящее время в Сенате проходят выборы его председателя.