Новые правила для нотариусов в Чехии

Ирина Ручкина
09-09-2018
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Чтобы работать нотариусом в ЧР, уже не обязательно будет иметь чешское гражданство, достаточно быть гражданином одной из стран Евросоюза. Данная поправка входит в новеллу закона о нотариальной практике, которая будет рассмотрена Нижней палатой парламента в ближайшие дни.

Согласно действующей версии нотариального кодекса, нотариусом может стать только гражданин ЧР. Однако ЕС назвал это условие дискриминационным: оно противоречит правилам свободного доступа на рынок труда. В 2016 году Европейская комиссия подала на ЧР судебный иск. Европейский суд согласился, что требование о гражданстве, предусмотренное законодательством ЧР, представляет собой акт дискриминации, запрещенной Конституцией ЕС.

 
 
 
 
 
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