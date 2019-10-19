Новость о запрете делать селфи в костехранилище в Кутной Горе появилась в Washington Post

Американское издание Washington Post опубликовало сообщение о введении запрета на селфи-фотографии в знаменитом костехранилище, расположенном в крипте храма Всех Святых в Седлеце, неподалеку от города Кутна Гора. Газета называет принятое решение еще одной попыткой защитить достопримечательности от ущерба, который наносят туристы.

Как недавно сообщило агентство ЧТК, местные церковные власти с января 2020 г. вводят запрет на фотографирование в костехранилище и соседнем храме Успения Девы Марии и Иоанна Крестителя. По мнению церкви, туристы оскорбляют память умерших, фотографируясь с их останками, иногда перемещая кости для создания эффектных снимков и видеозаписей, которые затем размещают в соцсетях. Ежегодно костехранилище (Костницу) посещает около 500 000 туристов.