Новоизбранный президент Словакии встретилась в Праге с экс-главой чешской дипломатии

Лорета Вашкова
10-04-2019
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Новоизбранный президент Словакии Зузана Чапутова посетила Прагу с частным визитом. Во вторник она побеседовала за совместным ужином с депутатом от TOP 09 и экс-министром иностранных дел Карелом Шварценбергом, а также встретилась с главой Библиотеки им. В. Гавела М. Жантовским, философом и священником Т. Галиком, поддержавшим ее в предвыборной кампании.

Зузана Чапутова сменит Андрея Киску на его посту в середине июня. Первый свой официальный визит в качестве вступившего в должность президента в соответствии с установившейся традицией глава Словакии совершит в Чехию.

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