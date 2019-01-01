Новогодняя новинка – обращения глав Сената и Палаты депутатов В первый день 2019 года к чешским гражданам со своими речами обратились председатели обеих палат Парламента Чешской Республики. Глава Сената Ярослав Кубера пожелал, чтобы граждане страны «относились к окружающим их людям так, как они бы хотели, чтобы относились к ним». В своем обращении политик акцентировал то, что в стране живет большое количество «прекрасных, но в большинстве случаев неизвестных людей». Глава Сената призвал к смирению, к воспитанию чувства собственного достоинства, а также к уважению к труду других людей. В своем обращении Ярослав Кубера раскритиковал существующее в стране «чрезмерное количество регулирующих мер и вмешательств государства в жизнь своих граждан».

Спикер Нижней палаты Парламента Чешской Республики Радек Вондрачек пожелал стране, чтобы она процветала не только экономически, но и с точи зрения «качества демократии». Он также оценил минимальный уровень безработицы, рост зарплат и пенсий.

Новогодние обращения к гражданам глав обеих палат Парламента ЧР – новинка для Чехии. До сих пор под Рождество или в Новый год перед ними выступал лишь президент.