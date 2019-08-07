Новогодний фейерверк в Праге заменят видеомэппингом

Антон Каймаков
07-08-2019
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На внеочередном заседании Совета Праги принято решение заменить новогодний фейерверк, который обычно проводится вечером 1 января, видеомэппингом. Причиной отказа от традиционного элемента кульминации новогодних торжеств стали негативные последствия проведения фейерверков, главным образом то, что шум травмирует животных, как диких, так и домашних.

Тема праздничного видеомэппинга и то, как он будет выглядеть, еще не определены. Стоимость реализации шоу не должна превысить 2 миллиона крон (около 77 тысяч евро).

 
 
 
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