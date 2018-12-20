Новогодний фейерверк в Праге станет самым дорогим в истории

Тимур Кашапов
20-12-2018
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Новогодний фейерверк обойдется Праге в 1,7 млн крон (68 тыс. евро) и станет самым дорогим в истории. Об этом стало известно по итогам тендера, который провела администрация чешской столицы. Победителем тендера стала фирма MAKALU Fireworks, которая проводит пражские фейерверки с 2016 года.

«В нынешнем году количество пиротехники увеличится в два раза. Благодаря более высокой цене мы можем использовать и более дорогую продукцию», - сообщил Мартин Петер, постановщик предстоящего фейерверк шоу. «Кроме того, мы возведем две дополнительные платформы, с которых мы сможем запускать вращающиеся на 360 градусов фейерверки», - добавляет Петер.

 
 
 
 
 
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