Новогодний фейерверк озарит небо над Прагой на 11 минут

Лорета Вашкова
19-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

«Прага свободная, или 30 лет со дня «бархатной» революции» – такова тема пражского новогоднего фейерверка 2019 г. Пиротехнический спектакль, составленный из пяти картин, связанных между собой смысловой составляющей событий 1989 года, которые привели к смене политического режима в стране. Начало салюта 1 января в 18.00, продолжительность 10 минут 52 сек.

Все картины («Moлитва», «Мы безоружны», «Единство», «Запретный плод», «Свобода»), как и музыкальное сопровождение, призваны напомнить об атмосфере и эмоциях, связанных с переломным для чешской истории 1989 годом.

Проведение шоу доверено компании Makalufireworks и обойдется столице в 1 699900 крон (без НДС) (66 406 евро). В следующем году Прага, по всей видимости, выберет менее затратный и одновременно визуально эффектный вариант фейерверка.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 