Новогоднее обращение премьера ЧР: «В Чехии дела идут хорошо»

В среду, 1 января, с новогодним обращением к гражданам страны выступил премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш. В своей речи он отметил высокий темп развития Чехии, рост экономики и низкую безработицу, подчеркнув, что его правительство и в будущем будет «инвестировать в людей», то есть существенная часть бюджета будет направлена в социальную и образовательную сферу. По словам Андрея Бабиша, Чешская Республика переживает один из самых успешных и счастливых периодов своей современной истории, также он подчеркнул, что Чехия ведет успешную международную политику.

Премьер подчеркнул, что его кабинет планирует сдерживать предвыборные обещания, в первую очередь что касается социальной политики, а именно повышения размера средней заработной платы и пенсий. Андрей Бабиш также отметил, что он в курсе проблем, упомянутых президентом в его рождественской речи - напомним, что глава государства раскритиковал волокиту судебных процессов и медлительность в сфере строительства. Премьер заявил, что правительство активно работает над улучшением ситуации в этой области.