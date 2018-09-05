Новое мобильное приложение для школ расскажет об антисемитизме в ЧССР

Институт изучения тоталитарных режимов ЧР выпустил новую Интернет-аппликацию, цель которой — рассказать о тех формах, которые приобретал антисемитизм в Чехословакии времен социализма.

Аппликация под названием «Антисемитизм 1945–1989: государственная антиеврейская политика в Чехословакии» указывает на то, что вопрос преследования евреев не исчез с окончанием Второй мировой войны, а превратился в подводное течение коммунистической пропаганды.

Аппликация освещает три основных направления: выселение еврейской общины в первые послевоенные годы и антисемитские детали в судах над высокопоставленными функционерами КПЧ, антисионистская пропаганда 1970-80 гг. и подача арабо-израильского конфликта в чехословацких СМИ.