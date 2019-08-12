Новеллу об упрощении получения гражданства Чехии для потомков эмигрантов подписал президент

Лорета Вашкова
12-08-2019
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Согласно новелле, выдвинутой Сенатом Чехии, дети и внуки земляков, некогда эмигрировавших из Чехословакии, смогут получить гражданство Чешской Республики в упрощенном порядке. Новелла была подписана в понедельник, 12 августа, президентом Милошем Земаном, сообщила канцелярия «Пражского Града» в пресс-релизе.

В силу новое дополнение войдет через 15 дней после внесения в Свод законов. Потомки чехов смогут стать гражданами ЧР, написав соответствующее заявление. Заинтересованные в получении гражданства Чехии лица также должны предоставить документ, свидетельствующий о лишении чешского или чехословацкого гражданства одного из родителей или прародителей.

По мнению МВД, это может помочь сотням этнических чехов, в том числе живущим в Венесуэле, которая проживает затяжной кризис в социальной сфере.

 
 
 
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