Новая компьютерная программа исключает проведение излишних операций по вживлению кардиостимуляторов

Применение разработки программиста Радована Смишека из Технического института (VUT) в Брно позволяет исключить проведение ненужных операций по вживлению пациентам кардиостимуляторов. Речь идет о компьютерной диагностической программе, определяющей своевременность и целесообразность применения электростимуляции работы сердца. Эффективность диагностики в данном случае составляет 90%.

Разработка позволяет оптимальное применение дорогостоящей медицинской техники, чтобы кардиостимуляторы своевременно получали пациенты, которые в них действительно нуждаются. Диагностическая программа была разработана в сотрудничестве со специалистами Академией наук Чешской Республики.