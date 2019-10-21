Архив передач

Новая компьютерная программа исключает проведение излишних операций по вживлению кардиостимуляторов

Антон Каймаков
21-10-2019
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Применение разработки программиста Радована Смишека из Технического института (VUT) в Брно позволяет исключить проведение ненужных операций по вживлению пациентам кардиостимуляторов. Речь идет о компьютерной диагностической программе, определяющей своевременность и целесообразность применения электростимуляции работы сердца. Эффективность диагностики в данном случае составляет 90%.

Разработка позволяет оптимальное применение дорогостоящей медицинской техники, чтобы кардиостимуляторы своевременно получали пациенты, которые в них действительно нуждаются. Диагностическая программа была разработана в сотрудничестве со специалистами Академией наук Чешской Республики.

 
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