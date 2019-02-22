Новая экспозиция в Тршебиче напомнит о спасении 860 детей

Лорета Вашкова
22-02-2019
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Новая экспозиция «Дети Антонина Калины» (Děti Antonína Kaliny), открывшаяся в Тршебиче, призвана стать напоминанием о еврейских детях, транспортированных в ходе Второй мировой войны в концлагерь Бухенвальд и спасенных упомянутым уроженцем города Тршебич. Она является продолжением экспозиции об А. Калине, открытой два года назад.

Главным экспонатом является артефакт в виде древа жизни, на листьях которого выгравированы имена 860 спасенных детей. Данные были собраны благодаря списку эвакуированных, ставшим и одним из доказательств проявленной Калиной храбрости. За свой подвиг Антонин Калина, которому помогал пражский врач Индржих Флуссер, удостоился в Израиле в 2012 году In Memoriam звания «Справедливый среди народов мира».

Среди спасенных им детей были будущий лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, как и будущий венгерский писатель и лауреат Нобелевской премии за литературу в 2002 году Имре Кертес.

 
 
 
 
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