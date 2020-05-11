Ношение масок в общественных местах Чехии с 25 мая при соблюдении определенных условий отменено

«Обязательное ношение масок в общественных местах с 25 мая, при соблюдении определенных условий, можно отменить, однако в любом случае необходимо соблюдать дистанцию в два метра», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех в интервью «Чешскому Телевидению» до обсуждения вопроса правительством.
Одновременно предполагается, судя по высказыванию министра, что без охранной маски на улицу могут выйти лишь те, кто не будет ни с кем общаться, либо будут находиться исключительно в обществе членов семьи, с которыми проживают.
Изначально глава Минздрава и эпидемиологи ратовали за ношение этих индивидуальных средств защиты как минимум до середины июня. Ношение масок и далее остается обязательным внутри помещений и в общественном транспорте. "Это компромиссное решение, которое мы обсудили с эпидемиологами", - сказал А. Войтех.
В понедельник во второй половине дня правительство одобрило данное предложение.
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