Ношение масок в общественных местах Чехии с 25 мая при соблюдении определенных условий отменено

«Обязательное ношение масок в общественных местах с 25 мая, при соблюдении определенных условий, можно отменить, однако в любом случае необходимо соблюдать дистанцию в два метра», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех в интервью «Чешскому Телевидению» до обсуждения вопроса правительством.

Одновременно предполагается, судя по высказыванию министра, что без охранной маски на улицу могут выйти лишь те, кто не будет ни с кем общаться, либо будут находиться исключительно в обществе членов семьи, с которыми проживают.

Изначально глава Минздрава и эпидемиологи ратовали за ношение этих индивидуальных средств защиты как минимум до середины июня. Ношение масок и далее остается обязательным внутри помещений и в общественном транспорте. "Это компромиссное решение, которое мы обсудили с эпидемиологами", - сказал А. Войтех.

В понедельник во второй половине дня правительство одобрило данное предложение.