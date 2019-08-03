Норвежские спасатели эвакуировали тела чешских альпинистов

Лорета Вашкова
03-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Норвежские спасатели с помощью вертолета эвакуировали тела двух достаточно опытных чешских альпинистов, погибших на горе Троллвеген (Стене троллей) на западе Норвегии. На своем сайте об этом сообщила полиция.

Родственники альпинистов не смогли выйти с ними на связь уже неделю назад, как заранее договаривались, поэтому в понедельник обратились за помощью в чешское посольство и норвежские службы. В понедельник спасатели на вертолете обнаружили место нахождения мертвых скалолазов, однако из-за непогоды выжидали подходящий момент для проведения эвакуации.

На той же горе Троллвеген в июле 1973 года скончались пятеро чешских альпинистов.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30