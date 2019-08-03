Норвежские спасатели эвакуировали тела чешских альпинистов

Норвежские спасатели с помощью вертолета эвакуировали тела двух достаточно опытных чешских альпинистов, погибших на горе Троллвеген (Стене троллей) на западе Норвегии. На своем сайте об этом сообщила полиция.

Родственники альпинистов не смогли выйти с ними на связь уже неделю назад, как заранее договаривались, поэтому в понедельник обратились за помощью в чешское посольство и норвежские службы. В понедельник спасатели на вертолете обнаружили место нахождения мертвых скалолазов, однако из-за непогоды выжидали подходящий момент для проведения эвакуации.

На той же горе Троллвеген в июле 1973 года скончались пятеро чешских альпинистов.