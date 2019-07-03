Ночью в горных районах Чехии прошли заморозки

В ночь на 3 июля в некоторых горных районах Чехии температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки. Холоднее всего было в Изерских горах, где температура воздуха составила -2,3 градуса. Как сообщает Чешский метеорологический институт, ниже нуля опустился столбик термометра в регионе Шумава и в Крушных горах.

При этом еще в понедельник, 1 июля, Чехия пережила тропическую ночь. Средняя температура июня 2019 г. составила 20,7 градуса Цельсия, что было самым высоким показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 г.