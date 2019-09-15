NKÚ: Госбюджет не готов к возможной экономической рецессии. Минфин отвергает критику

Лорета Вашкова
15-09-2019
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"Состояние государственного бюджета Чехии в плане готовности реагировать на возможную экономическую рецессию, является еще менее удовлетворительным, чем десять лет тому назад. Даже умеренное охлаждение экономики способно в построенном таким образом бюджете обернуться высоким дефицитом. Причиной являются повышающиеся расходы и влияние сильной зависимости от налоговых поступлений, чутко реагирующих на возможное замедление экономического роста".

Об этом сообщило Высшее контрольное управление (NKÚ) в своем заключении о состоянии бюджета за прошлый год. NKÚ напоминает о ситуации 2009 года, когда м дефицит госбюджета составил 192,4 млрд крон вместо запланированных 52,2 млрд.

Mинистерство финансов считает данную критику неоправданной. "В настоящее время состояние общественных финансов ЧР является одним из наиболее примерных в ЕС, в 2018 году профицит составил 0,9% ВВП. Это второй самый лучший показатель в истории Чехии", - отметили представители Минфина.

Лорета Вашкова
15-09-2019
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