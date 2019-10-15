НКО Арника: электростанция Хвалетице увеличила выбросы загрязняющих веществ

В прошлом году чешская буроугольная электростанция Хвалетице значительно увеличила выбросы канцерогенных веществ, парниковых газов и токсичной ртути, а воздействия этих веществ на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Об этом сообщила некоммерческая организация Арника, подчеркнув, что именно у завода в Хвалетице был зафиксирован самый высокий прирост загрязняющих веществ из всех анализируемых электростанций за 2018 год. Результаты были опубликованы в отчете Интегрированного регистра загрязнения (IRZ), который Арника представила сегодня, 15 октября, в ходе своей пресс-конференции.

Крупнейшим загрязнителем чешского воздуха в пятый раз подряд стал химзавод Spolana, несмотря на то, что в прошлом году он сократил выбросы вредных веществ. Владелец электростанции в Хвалетице сказал, что они старались сократить уровень загрязнения, но в 2018 году ими было произведено рекордное количество электроэнергии, из-за чего увеличился выброс некоторых веществ. Электростанции компании ČEZ не превысили норму выброса загразняющих веществ.

Однако представители НКО Арника утверждают, электростанция в Хвалетице радикально увеличила выбросы канцерогенного мышьяка, токсичной ртути и парниковых газов – выброс углекислого газа увеличился на миллион тонн, выброс мышьяка вырос вдвое по сравнению с прошлым годом.