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Нижняя палата обсудит продление режима ЧП в Чехии и меры для смягчения последствий кризиса

Лорета Вашкова
05-04-2020
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Нижняя палата парламента, видимо, 7-8 апреля будет совещаться по поводу возможности продлить на 30 дней режим чрезвычайного положения, введенного в Чехии из-за борьбы с коронавирусом.

Депутаты также рассмотрят в ускоренном порядке следующий пакет законов, нацеленных на смягчение последствий ограничительных мер и закрытия ряда магазинов, как и прекращения предоставления услуг ввиду карантина, на население и предприятия республики.

Заседание законодателей из профилактических соображений состоится в ограниченном составе в том же режиме, как проходило и на прошлой неделе. Оппозиционные партии требуют от правительства объяснений, какой цели должно служить ЧП.

Благодаря режиму чрезвычайного положения государство вправе, например,покупать медицинские защитные средства и другой материал без объявления конкурса. В повестку заседаний включены вопросы, предложенные к рассмотрению Министерством юстиции, как и изменения в правилах приема в вузы.

Лорета Вашкова
05-04-2020
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