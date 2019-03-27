Неурожай привел в Чехии к подорожанию овощей на 80%

Овощи в чешских магазинах существенно подорожали. По данным Чешского статистического управления, в феврале их стоимость оказалась на 80% выше, чем в тот же период предыдущего года. Союз овощеводов Чехии и Моравии (ZUČM) объясняет подорожание тем, что 2018 год оказался для Чехии и Европы в целом неурожайным, что было вызвано жарой и засухой.

Больше всего овощей в Чехию импортируется из Нидерландов и Испании (помидоры, огурцы, сладкий перец, чеснок, морковь), Польши (лук, белокочанная и цветная капуста, свекла), а также Германии и Италии. На территории Чехии овощные поля занимают площадь от 10 до 11 тысяч гектаров.