Неурожай привел к подорожанию в Чехии овощей на 80%

Катерина Айзпурвит
27-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Овощи в чешских магазинах существенно подорожали. По данным Чешского статистического управления, в феврале их стоимость оказалась на 80% выше, чем в тот же период предыдущего года. Союз овощеводов Чехии и Моравии (ZUČM) объясняет подорожание тем, что 2018 год оказался для Чехии и Европы в целом неурожайным, что было вызвано жарой и засухой.

Больше всего овощей в Чехию импортируется из Нидерландов и Испании (помидоры, огурцы, сладкий перец, чеснок, морковь), Польши (лук, белокочанная и цветная капуста, свекла), а также Германии и Италии. На территории Чехии овощные поля занимают площадь от 10 до 11 тысяч гектаров.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 