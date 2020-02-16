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Несмотря на теплую погоду, лыжные центры Чехии продолжают работу

Катерина Айзпурвит
16-02-2020
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Необычно теплый февраль привел к постепенному таянию на склонах чешских гор естественного снега, однако лыжные центры продолжают работать благодаря искусственному снежному покрытию. В горах Крконоше и Есеники в выходные дни высота снежного покрова достигала одного метра, однако в некоторых местах снег оказался мокрым или смерзшимся, сообщает агентство ЧТК.

Количество лыжников 15 и 16 февраля по сравнению с предыдущим уик-эндом несколько снизилось, однако в центр Рокитнице-над-Изерой в Крконоше приехали тысячи любителей этого вида спорта. На склонах курорта Шпиндлерув Млин каталось около 6500 лыжников. Там действует 22 км горнолыжных спусков с толщиной снега до 70 см. В центре SkiResort Черна Гора - Пец работает 43 км трасс. По-прежнему сохраняется хорошее покрытие для беговых лыж.

 
 
 
 
 
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