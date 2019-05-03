Несмотря на опасность засухи, расходование воды не сокращается

Несмотря на то, что последние два года в Чехии по засушливости выходят за рамки нормы, расходование воды в быту не сокращается. По доступным данным, среднестатистический чех в 2018 году расходовал 89,2 литра воды в день, то на 0,6 литра больше, чем годом ранее. Наименее экономно обращаются с водой в Праге, где показатель составил 107 литров/день, сообщила Соня Горачкова из Чешского статистического управления. Наряду с количеством используемой воды, растут и тарифы: литр питьевой воды в 2018 г. в среднем по стране стоил чуть более 38 крон за кубометр (без НДС), то есть 1,5 евро.