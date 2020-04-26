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Несмотря на эпидемию коронавируса, наибольшие опасения чехов связаны с последствиями засухи

Эва Туречкова
26-04-2020
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Даже во время эпидемии коронавирса, наибольшие опасения у чехов вызывает засуха и климатические изменения. Такой результат показал опрос общественного мнения, проведенный агентством Median по заказу «Чешского Радио». Засуха, которая наносит с каждым годом все больший вред сельскому хозяйству, вызывает тревогу у 85 процентов респондентов.

Чехов беспокоит также экономический аспект последствий эпидемии Covid-19. Рецессии опасаются, в основном, респонденты с более высоким уровнем образования и жители Моравии. Повторной волны коронавируса боятся 77 процентов опрошенных, а сокращения семейного бюджета – 40 процентов респондентов.

 
 
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