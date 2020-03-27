Несмотря на чрезвычайное положение, чешская полиция продолжает проверки водителей

Полиция Чешской Республики и в период, когда в стране объявлено чрезвычайное положение, продолжает измерять скорость и проверять, не находится ли водитель под влиянием алкоголя или наркотических веществ. Число ДТП в стране снизилось за счет общего уменьшения транспортного потока.

Некоторые полицейские переведены на охрану границ республики, которые были закрыты в связи с объявлением чрезвычайного положения. Также сотрудники ограничили личные контакты с жителями страны, чтобы избежать передачи инфекции. При этом, напоминает полиция, автоматические радары по измерению скорости автомобиля продолжают действовать.