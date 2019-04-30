Несколько сенаторов намерены подать иск против президента Земана по обвинению в нарушении Конституции Чехии

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
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Шесть сенаторов из фракции «За либеральную демократию – Сенатор-21» сообщили информационному агентству ČTK, что уже подготовили исковое заявление против президента Милоша Земана. В заявлении перечислено шесть действий главы государства, которые истцы расценивают как грубое нарушение Конституции, в том числе отказ президента назначить министром иностранных дел евродепутата Мирослава Похе, предоставить ряду кандидатов профессорские звания и давление на суд. Для рассмотрения иска Сенатом инициатором необходимо заручиться поддержкой еще 21 сенатора.

Истцы заявляют, что их целью является не смещение действующего президента, а установление определенных ограничений при исполнении главой государства своих обязанностей. «Если мы никак не реагируем на поведение действующего президента, мы тем самым признаем, что способ исполнения своих обязанностей нормальным», – подчеркнул председатель фракции и глава движения «Сенатор-21» Вацлав Ласка.

Катерина Айзпурвит
30-04-2019
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