Несколько домов в Праге были эвакуированы после обнаружения снаряда времен войны

Полиция эвакуировала жителей нескольких домов пражского района Ходов после того, как в ходе строительных работ был обнаружен предмет, предположительно являющийся артиллерийским снарядом времен Второй мировой войны.

Улица была перекрыта. На место был вызван пиротехник, который отвез боеприпас для последующей ликвидации. По предварительным данным, был обнаружен снаряд 88-мм зенитной немецкой пушки FlaK. В настоящее время жители уже вернулись в свои дома.