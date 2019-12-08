Несколько чешских производств может быть размещено в Татарстане

В Казани состоялось XII заседание Чешско-российской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и локализации Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Чехию на заседании представляла делегация во главе с экспертом Департамента секторальной экспертизы и промышленной политики Министерства промышленности и торговли ЧР Анна Никодимова.
В Казани стороны обсудили возможности для расширения деловых контактов и вопрос локализации чешских производств в Республике Татарстан. В частности, российские и чешские бизнесмены обсудили сотрудничество в рамках поставок промышленных роботов в РФ, а чешская компания Jihostroj, которая является резидентом ОЭЗ «Алабуга», отметила заинтересованность в поиске российских субподрядчиков для производства гидравлических насосов.
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