Непогода оставила без электричества некоторые районы Чехии

Обильные снегопады привели к обрыву проводов на высоковольтных линиях в некоторых районах Чехии. В Пльзеньском крае обесточенными оказалось около 7000 точек. Ремонтные бригады, несмотря на сложные погодные условия, пытаются возобновить подачу электричества.

В районах городов Прахатице и Страконице утром 3 февраля оказалось обесточено около 13 000 домохозяйств, однако на большинстве участков подачу энергии уже удалось восстановить. Из-за глубокого снега к месту аварий техникам приходится добираться пешком, часто с использованием снегоступов.