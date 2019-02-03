Непогода оставила без электричества некоторые районы Чехии

Катерина Айзпурвит
03-02-2019
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Обильные снегопады привели к обрыву проводов на высоковольтных линиях в некоторых районах Чехии. В Пльзеньском крае обесточенными оказалось около 7000 точек. Ремонтные бригады, несмотря на сложные погодные условия, пытаются возобновить подачу электричества.

В районах городов Прахатице и Страконице утром 3 февраля оказалось обесточено около 13 000 домохозяйств, однако на большинстве участков подачу энергии уже удалось восстановить. Из-за глубокого снега к месту аварий техникам приходится добираться пешком, часто с использованием снегоступов.

 
 
 
 
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