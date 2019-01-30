Немецкие неонацисты посещают чешские стрельбища

В Чешской Республике в прошлом осуществилось несколько встреч немецких правых экстремистов. Неонацистов интересовали чешские стрельбища, где они проводили тренировки. Со ссылкой на информацию немецкого правительства, предоставленную оппозиционной партии «Levice», данные опубликовало агентство DPA. Как сказано в сообщении, Чешская Республика о передвижениях неонацистов информирована и сотрудничает в этом вопросе с немецкой стороной. Криминалисты ФРГ получают из Чехии сведения о пребывании немецких граждан в стране и данные из регистрационных книг действующих стрельбищ.

Кроме Чехии немецкие правые экстремисты проводили свои тренировки также на стрельбищах в Болгарии.