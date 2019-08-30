Нелегальные сигаретные фабрики в Чехии контролируют иностранные ОПГ

Тимур Кашапов
30-08-2019
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В 2018 году в Чехии было обнаружено восемь нелегальных сигаретных и табачных фабрик, каждая из которых контролировалась ОПГ, состоящая из иностранных граждан, прежде всего, Польши, Украины, Беларуси и Молдовы. Об этом сообщается в ежегодном докладе Следственного отдела Главного таможенного управления Чехии. По мнению его авторов, в странах Центральной Европы наблюдается новая тенденция, которая состоит в переносе нелегальных производств из-за пределов Шенгенской зоны на территорию ЕС.

Эксперты связывают это с потерями, которые преступные группы понесли в последние годы при попытках контрабанды табачной продукции из стран бывшего Советского Союза в государства Евросоюза. В Главном таможенном управлении Чешской Республики также считают, что подобное производство вызвано спросом жителей стран Западной Европы на необлагаемые налогом и дешевые табачные изделия.

 
 
 
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