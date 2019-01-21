Некоторые регионы Чехии окутал смог

В ряде регионов Чехии, прежде всего в Моравско-Силезском крае, существенно увеличилась концентрация загрязняющих частиц в атмосфере. Как сообщает Чешский гидрометеорологический институт, в области Остравы, Карвины и Фридека-Мистека введено для снижения вредных выбросов ограничение работы промышленных предприятий. В других областях края объявлено о появлении смога, что означает превышение максимально допустимого содержания загрязняющих частиц, составляющего 50 микрограммов на кубический метр. При этом в одном из районов Карвины этот показатель превысил 390 микрограммов на кубический метр.

Смог окутал и Злинский край, где тоже могут быть введены ограничения на работу загрязняющих атмосферу предприятий. Метеорологи советуют жителям как можно меньше находиться на улице и не заниматься спортом и другой физической деятельностью, вызывающей учащенное дыхание.