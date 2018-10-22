Некоторые политики и ректоры вузов отказались от участия в торжествах 28 октября в Пражском Граде

Некоторые депутаты, политики, общественные деятели не будут присутствовать на торжественном приеме, который пройдет в Пражском Граде 28 октября, в день 100-летия образования независимой Чехословакии. Некоторые не получили приглашение от канцелярии президента, а некоторые отклонили приглашение в знак несогласия с политикой президента Милоша Земана.

Известно, что в Пражском Граде не будут присутствовать представители партий STAN и ТОР-09. От участия в церемонии отказались и некоторые ректоры чешских вузов. Известно, что, несмотря на разногласия с президентом Земаном, на торжественном приеме будет присутствовать председатель Сената Милан Штех.