Некоторые политики и ректоры вузов отказались от участия в торжествах 28 октября в Пражском Граде

Катерина Айзпурвит
22-10-2018
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Некоторые депутаты, политики, общественные деятели не будут присутствовать на торжественном приеме, который пройдет в Пражском Граде 28 октября, в день 100-летия образования независимой Чехословакии. Некоторые не получили приглашение от канцелярии президента, а некоторые отклонили приглашение в знак несогласия с политикой президента Милоша Земана.

Известно, что в Пражском Граде не будут присутствовать представители партий STAN и ТОР-09. От участия в церемонии отказались и некоторые ректоры чешских вузов. Известно, что, несмотря на разногласия с президентом Земаном, на торжественном приеме будет присутствовать председатель Сената Милан Штех.

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